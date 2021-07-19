Стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 20%

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках в Украине в январе-июне 2021 года выросла на 10-20% в зависимости от степени готовности объекта и региона, сообщила генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы проанализировали десятки объектов жилья по всей Украине, которые работают с фондами финансирования строительства. Подавляющее большинство указывает на рост стоимости квадратного метра. При этом мы имеем ситуацию, когда себестоимость жилья растет быстрее, чем цена" , - сказала она.

Согласно проведенному FIMA опросу, о росте стоимости квадратного метра на 10-20% сообщили 76,9% респондентов, о росте более чем на 20% - 7,7%. Только 15,4% опрошенных отметили, что стоимость жилья существенно не изменилась.

Помимо того лишь 10% респондентов сообщили о снижении объемов строительных работ, тогда как 40% сообщили об их росте более чем 20%, 10% - о 20%-ном росте, 20% - о 10%-ном.

Исследование FIMA базируется на онлайн-опросе управляющих фондов финансирования строительства (ФФС), проведенного по итогам работы в первом полугодии 2021 года.