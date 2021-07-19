Врач рассказал, как правильно гулять с младенцем в жару

Во время прогулок в жару важно, чтобы маленький ребенок не перегрелся. В полдень это может случиться за 20 минут, поэтому лучше выходить на улицу в утреннее или вечернее время. Об этом рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, сообщает РИА Новости.

Врач подчеркнул, что для прогулок также нужно выбирать правильную местность, одежду, коляску. Так, до 10 утра и после 17 часов в тени деревьев с младенцем в легкой гигроскопической одежде можно находиться по два-три часа. Он пояснил, что одежда малыша должна быть светлой, однослойной и из натуральных тканей. Это могут быть хлопок или лен. Открытые участки кожи ребенка лучше обработать солнцезащитным кремом. На голове у него обязательно должна быть панама или чепчик. Османов рекомендовал отказаться в жару от синтетических матрасов в коляске, а также одноразовых впитывающих пеленок. Подгузники использовать лучше на размер больше, поскольку в такую погоду они должны сидеть свободно. Менять их нужно каждые два часа.

Ребенку нужно почаще давать пить. В день он должен употреблять достаточное количество жидкости, рассчитанное по формуле: 50 миллилитров умножить на каждый килограмм массы тела ребенка. "Рациональное поступление воды в организм крайне важно для сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, нервной систем, кожи и желудочно-кишечного тракта", - подытожил врач.