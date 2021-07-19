Слава Каминская отметила день рождения в Турции: фото из Каппадокии

Украинская певица Слава Каминская отдыхает в Турции. Там она отпраздновала 37-летие. Артистка показала атмосферное фото из Каппадокии и рассказала, как прошло празднование, сообщает 24 Канал.

Исполнительница решила отпраздновать особый день вместе с подругами. Она опубликовала фото и поделилась незабываемыми впечатлениями.

Знаменитость опубликовала снимок, который сделала на воздушном шаре на фоне невероятно красивой Каппадокии. Слава предстала перед камерой в черных брюках и кофте цвета хаки. Еще одну кофту яркого малинового цвета Каминская завязала на талии.

Фото из инстаграма Славы Каминской

В посте под фото Каминская рассказала, что день рождения был таким, как она хотела.

Слава шутливо написала: "Я, как всегда, все проспала. Но выспалась и готова к труду и обороне".

Звезда призналась, что ждала эту поездку и бесконечно благодарна всем, кто был рядом с ней в этот день. Также она выразила благодарность за то, что, несмотря на насыщенную программу, подруги дали ей возможность выспаться.