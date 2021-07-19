В Польше вышла из берегов река и затопила трассу

На юге Польши в выходные наблюдались интенсивные осадки с сильными порывами ветра. В результате затоплены многие дома и дороги, сорваны крыши домов, повреждены линии электропередач, сообщает Укринформ.

Самая сложная ситуация наблюдается в Малопольском воеводстве (Краков), где собрался кризисный штаб во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким.

Только за последние сутки спасатели больше 1,5 тыс. раз выезжали ликвидировать последствия ненастья, при этом больше половины из них касались Малопольского воеводства.

Самая сложная ситуация наблюдается в населенном пункте Глогочув, где в результате сильных осадков из берегов вышла местная река Глогочувка. Вода затопила много домов, дорогу национального значения №7, которая ведет в курортный город Закопане. Из домов частично эвакуировано местное население.

Ураган пронесся над населенным пунктом Лися Гура, в результате чего сорваны или повреждены 17 крыш домов, линии электропередач.

Подтопления домов и дорог местного значения имели место и в других регионах Малопольского и соседнего Подкарпатского воеводства, которое граничит с Украиной.

Информации о пострадавших нет.