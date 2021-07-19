Один из создателей Ethereum вышел из криптобизнеса

Энтони Ди Иорио, один из создателей блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum, заявил, что ушел из криптоиндустрии из соображений личной безопасности, сообщает Новое время.

«У этого есть профиль риска, который меня не слишком вдохновляет. Я не чувствую себя в безопасности в этой среде. Если бы я был сосредоточен на более серьезных проблемах, думаю, я был бы в большей безопасности», — сказал Ди Иорио в комментарии агентству Bloomberg.

Он отказался раскрыть информацию о своих активах.

С 2017 года у 48-летнего Ди Иорио есть своя служба безопасности. В ближайшие недели он планирует продать Decentral Inc. и сосредоточиться на благотворительности и других бизнесах, не связанных с криптовалютой. Канадец рассчитывает также разорвать связи с другими стартапами, в которых он участвует, и не планирует больше финансировать в проекты, связанные с блокчейном.

В 2018-м Ди Иорио купил самую большую и одну из самых дорогих квартир в Канаде, расплатившись частично цифровыми деньгами. Он приобрел трехэтажный пентхаус за $22 млн в отеле St. Regis Residences Toronto.

В последние годы Ди Иорио занялся венчурным инвестированием и консультированием стартапов. Некоторое время он также был директором по цифровым технологиям Фондовой биржи Торонто.

В феврале 2018 года журнал Forbes оценил его собственный капитал в $1 млрд. С тех пор криптовалюта Ethereum подорожала более чем вдвое. Ее капитализация составляет $225 млрд.