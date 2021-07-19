Врач рассказал, что причины остеопороза не в дефиците кальция

Причина развития остеопороза не в дефиците кальция! Есть данные о негативных последствиях приема добавок с кальцием. Они не только не помогают от остеопороза и не уменьшают количество трещин костей, но и повышают риск инфаркта и инсульта, сообщает Dr. Berg.

Если принимать полграмма кальция в день, то это может повысить риск инфаркта на 30% и риск инсульта на 20%. Прием кальция и витамина D не снижает риск трещин из-за остеопороза, но повышает риск образования камней в почках. Кальция нам нужно строго определенное количество. Если кальция слишком много, то он превращается в яд. Избыток кальция ядовит для клеток.

Что такое остеопороз и как с ним бороться? Каковы причины остеопороза? Как влияет дефицит кальция в организме на развитие остеопороза? Какие симптомы остеопороза? Как связаны дефицит кальция и остеопороз? Как восполнить нехватку кальция в организме, чтобы не навредить своему здоровью?

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