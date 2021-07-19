Украинцы накапливают долги: за что платить тяжелее всего

В начале 2021 года в Едином реестре должников было зафиксировано 5,1 млн долгов, по состоянию на июль украинцы задолжали уже 5,85 млн, то есть суммарное количество выросло почти на 15%, сообщает УНИАН.

Об этом сообщила пресс-служба платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

"За первые полгода 2021 года в Едином реестре должников Украины появилось более 700 тысяч новых долгов" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что быстрее всего растут следующие категории задолженностей: взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями - количество таких долгов выросло на 20,4% за полгода (плюс 244 тыс. долгов); задолженность по оплате коммунальных услуг - рост на 21,2% за полгода (плюс 73 тыс. долгов); долги по делам об административных правонарушениях - рост на 19,6% (плюс 158 тыс. долгов).

Крупнейшие категории по количественному показателю: взыскание средств в пользу государства (25,8% от общего числа задолженностей) - 1,5 млн долгов, задолженность перед банками, компаниями и организациями - 1,44 млн долгов (24,6%), а также штрафы за нарушение ПДД - 1,24 млн долгов (21,2%).

Инфографика Opendatabot.ua

Чем чревато попадание в реестр должников

Согласно действующему законодательству, попадание в Единый реестр должников может наложить на должника ряд ограничений, таких как: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.