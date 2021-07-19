В Киеве заметили новейший Toyota Land Cruiser 300
Несмотря на тот факт, что официальной украинской презентации Toyota Land Cruiser 300 еще не было, наиболее нетерпеливые поклонники модели уже смогли не только приобрести, но и поставить на учет новое поколение флагманского внедорожника. Замеченная на киевских номерах в столице машина относится к эксклюзивной серии 70th Anniversary, сообщает Обозреватель.
Напомним, что мировой дебют новой генерации Toyota Land Cruiser 300 состоялся в прошлом месяце, а в Украине новинку представят 28 июля.
Вездеход сохранил узнаваемость и рамную конструкцию. Благодаря новым технологиям и активному использованию высокопрочной стали, массу машины по сравнению с прежним поколением удалось уменьшить на 200 кг. Еще одно отличие модели – цельная дверь багажника с электроприводом и системой бесконтактного доступа.
Под массовым капотом располагается новый бензиновый 3,5-литровый V6 с турбонаддувом. Он имеет в своем арсенале 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В качестве альтернативый предлагается 3,3-литровый турбодизель (309 л.с.,700 Нм). Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатым "автоматом".
В салоне появился 10,25-дюймовый дисплей мультимедйной системы, проекционный экран и другие опции, доступные в зависимости от комплектации модели. На выбор предлагается 5- или 7-местная конфигурация салона.