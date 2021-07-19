В Киеве заметили новейший Toyota Land Cruiser 300

Несмотря на тот факт, что официальной украинской презентации Toyota Land Cruiser 300 еще не было, наиболее нетерпеливые поклонники модели уже смогли не только приобрести, но и поставить на учет новое поколение флагманского внедорожника. Замеченная на киевских номерах в столице машина относится к эксклюзивной серии 70th Anniversary, сообщает Обозреватель.

Напомним, что мировой дебют новой генерации Toyota Land Cruiser 300 состоялся в прошлом месяце, а в Украине новинку представят 28 июля.

Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary уже получил киевскую "прописку"
Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary уже получил киевскую "прописку". Источник: @firstgearshow

Вездеход сохранил узнаваемость и рамную конструкцию. Благодаря новым технологиям и активному использованию высокопрочной стали, массу машины по сравнению с прежним поколением удалось уменьшить на 200 кг. Еще одно отличие модели – цельная дверь багажника с электроприводом и системой бесконтактного доступа.

Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary заметили в Киеве до официальной презентации
Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary заметили в Киеве до официальной презентации. Источник: @firstgearshow

Под массовым капотом располагается новый бензиновый 3,5-литровый V6 с турбонаддувом. Он имеет в своем арсенале 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В качестве альтернативый предлагается 3,3-литровый турбодизель (309 л.с.,700 Нм). Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатым "автоматом".

Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary отличается богатой комплектацией и фирменным декором
Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary отличается богатой комплектацией и фирменным декором. Источник: Toyota

В салоне появился 10,25-дюймовый дисплей мультимедйной системы, проекционный экран и другие опции, доступные в зависимости от комплектации модели. На выбор предлагается 5- или 7-местная конфигурация салона.

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