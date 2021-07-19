Межбанк: распродажа долларов продолжается

Второй день на межбанковском валютном рынке﻿ продолжается распродажа валюты экспортерами с целью получить гривну для оплаты налогов и осуществления необходимых платежей в бюджет.

В первой половине понедельника рост предложения от продавцов привел к снижению котировок безналичного доллара ниже уровня 27,20 гривен. Однако желающих купить по такой цене внезапно оказалось столько, что котировки развернулись вверх, быстро вернувшись в область 27,22-27,24 гривен. После обеда продавцы вновь усилили натиск, и рост котировок прекратился.

Курс наличного доллара в обменниках Киева сегодня снизился до 27,20-27,21 гривен. Наличный рынок более инертен и слабо реагирует на незначительные колебания на межбанке.

Евро на FOREX падает третий день подряд. Сегодня он опустился до 1,1764 доллара. Снижение на FOREX отразилось и на наличном евро: к концу обеденного перерыва в Киеве ценник на на продажу евро опустился до 32,08-32,10 гривен.

Польский злотый сегодня в Киеве, как и в прошлую пятницу, продают по 7,00-7,03 гривен.

Российский рубль в мире опустился почти до 74,70 рублей за доллар, отреагировав на очередное снижение мировых цен на нефть. Наличный рубль в Киеве вторую неделю подряд продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.