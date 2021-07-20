Ученые выяснили, что антибиотики изменяют структуру мозга

Авторы исследования призывают сократить применение антибиотиков при лечении беременных и новорожденных, сообщает Корреспондент.

Исследователи из США выяснили, что пенициллин меняет не только микробиоту у новорожденных, но и экспрессию генов в ключевых участках мозга, если их употреблять в раннем возрасте. Употребление антибиотиков способствует изменению экспрессии генов в участках мозга, отвечающих за развитие, память и реакцию на стресс и страх. Об этом пишет Futurity.

Пенициллин и его производные наиболее часто используются в мировой педиатрии. Но из-за связи кишечного тракта с мозгом, это может спровоцировать перманентное изменение структуры и функций мозга. Что в результате может привести к нейропсихиатрическим и нейродегенеративным заболеваниям. Причем, не только в детском возрасте, но и в зрелости.

Исследователи сравнили мышей, которым вводили пенициллин, с контрольной группой, не получавшей антибиотики, и выяснили, что у грызунов из первой группы существенно изменилась кишечная микробиота. Кроме этого, у них изменилась экспрессия генов префронтальной коры и миндалин, отвечающих за развитие памяти и реакцию на страх и стресс.