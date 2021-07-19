Зеленский заявил, что РФ может угрожать всему континенту

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что присутствие российского военного контингента и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всему континенту, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдовы), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", - заявил Зеленский, выступая на Батумской международной конференции в понедельник.



