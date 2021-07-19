Минэкономики оценило рост ВВП во втором квартале

Минэкономики прогнозирует, что рост ВВП Украины по итогам второго квартала (апрель-июнь 2021 года) составит 6%, говорится в "Обзоре ВВП" Министерства экономики, сообщает БизнесЦензор.

"По расчетам Минэкономики рост во втором квартале 2021 года составит около 6% (ко второму кварталу 2020 года)", – сказано в обзоре.

При этом по предварительным оценкам Минэкономики, по итогам 5 месяцев рост ВВП оценивается на уровне 0,7%.

"Вместе с тем такой рост ВВП является несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшийся в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым "отставанием" развития строительства и сельского хозяйства", – говорится в докладе.

Аналитики министерства ожидают, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание.