Жара отступила: куда по прогнозу похолодание придет уже 20 июля

Дожди с грозами накроют почти всю территорию Украины. Также﻿ на основной части страны значительно похолодает, но в некоторых регионах погода все же останется жаркой и облачной с прояснениями.

Во вторник, 20 июля, на западе Украины сильно похолодает. Температура воздуха упадет до 21-25°С днем и до 14-18°С ночью. В центре и на севере страны также значительно похолодает: там ожидается 25-29°С градусов днем и 16-20°С ночью. И только Днепропетровская область останется по-прежнему жаркой: там прогнозируют 32-34°С днем и 18-20°С ночью. На востоке Украины, на юге и в Крыму также будет жара: от 31 до 36°С днем и 20-23°С ночью.

Практически все регионы страны зальет дождями. Облачно с прояснениями останется только в Ровенской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму. Во всех остальных областях, кроме Харьковской, дожди будут также и с грозами. На западе ожидается сильный ветер, 11-18 км/час в среднем и местами до 22 км/час. На востоке и в центре дуть будет не так сильно – от 7 до 18 км/час. На юге, на севере и в Крыму будет наименее ветрено – около 4-11 км/час.

20 июля в Черновицкой, Ровенской, Запорожской, а также в северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы (I уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 20 июля ожидается температура от 18 до 27°С в течении дня, ветер 4-7 км/час и, вероятно, дождь.