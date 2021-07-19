Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник снижение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось. Ключевым фактором стало продолжение продаж валюты крупными компаниями для оплаты налогов и осуществления необходимых платежей в бюджет.

Под давлением нарастающего предложения валюты котировки безналичного доллара сегодня ненадолго опустились ниже уровня 27,20 гривен и достигли 27,185 гривен на покупке и 27,196 гривен на продаже. Однако такие цены привлекли большое количество желающих купить подешевевшую валюту. Среди покупателей особенно выделялись нерезиденты, которые активно разбирали все предложения по цене 27,20 гривен и дешевле. Именно благодаря им котировки развернулись вверх и достигли 27,23 гривен на покупке и 27,24 гривен на продаже. При этом Национальный банк на сегодняшних торгах не появлялся.

Закрыли торги понедельника на 3 копейки на покупке и на 4,25 копейки на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,19/27,265 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись шире, чем в предыдущие дни: спрэд на открытии составил 7,5 копеек. Первая сделка по цене 27,2490 гривен прошла в 09:50. С самого начала продавцов было в 2-2,5 раза больше, чем покупателей, поэтому уже к 10:30 ценник на покупку опустился до дневного минимума 27,185 гривен. Продавцы были вынуждены понизить цены своих заявок. Как только ценники на продажу ушли ниже 27,20, на рынке появился Citibank и еще несколько банков нерезидентов. Они начали активно скупать валюту, поэтому уже через полчаса котировки пошли вверх, а к обеденному перерыву достигли сессионных максимумов. После обеда на рынок вышла вторая волна продавцов, все заявки покупателей удовлетворили, и котировки опять снизились.

Котировки закрытия – 27,205/27,2125 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня опустился на 17,5 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 158,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2016 гривен.

Официальный курс доллара на 20 июля установлен на отметке 27,2132 гривен за доллар, снижение на 1,69 копейки.

Официальный курс евро на 20 июля установлен на отметке 32,0313 гривны за евро, снижение на 10,97 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1803. Продолжая снижение, начавшееся в прошлый четверг, евро опустился к отметке 1,1762 доллара, но затем в течение двух часов отскочил вверх и достиг 1,1823 доллара.

Мировые цены на нефть сегодня упали на несколько долларов за баррель после того, как в воскресенье было достигнуто соглашение между странами-членами ОПЕК об увеличении объемов добычи нефти. Российский рубль отреагировал на новость падением с 74,10 до 74,80 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в диапазоне 74,55-74,63 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице уже вторую неделю подряд держится стабильной на уровне 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке во вторник

На завтра запланировано событие, которое может внести некоторое разнообразие в работу межбанковского валютного рынка и привести к повышенной волатильности торгов: начиная с 20 июля банковским клиентам будет разрешено совершать покупки валюты в сумме до 100 000 евро в день без предоставления подтверждающих документов. Глобально на курсовые тренды это, конечно, не повлияет. Но число желающих сыграть на валютных колебаниях явно вырастет. Что из этого будет, мы увидим уже завтра.

Кроме того, на вторник запланировано проведение очередного аукциона Министерства финансов по размещению ОВГЗ. Инвесторам будут предложены 5 выпусков в национальной валюте и один – в евро сроком на 1 год. Итоги этого аукциона особенно интересны в предверии заседания Правления НБУ, которое намечено на 22 июля и на котором будет решаться вопрос изменения учетной ставки регулятора.

Курс наличного доллара в обменника Киева сегодня опускался до 27,20-27,21 гривен. К вечеру ценник подняли до 27,22 гривен. По такой же цене его будут продавать завтра утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на межбанке, которая завтра может быть очень интересной и малопредсказуемой.

Наличный евро сегодня днем опускался до 32,05-32,08 гривен, но к вечеру, отреагировав на рост на FOREX, поднялся до 32,10-32,12 гривен. По такой цене его начнут продавать завтра утром, а вот к обеду цена наличной евровалюты может сильно измениться. Причем вероятность как роста, так и снижения примерно одинакова.

Что касается наличного рубля, его цена на уровне 3,65-3,67 гривны за 10 рублей сохранится и завтра утром. Однако если рубль в мире продолжит падение, к вечеру наличный рубль может подешеветь на пару копеек.