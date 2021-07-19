Рада завтра соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, 20 июля, сообщает Деловая столица.

Внеочередное заседание Верховной Рады будет проводить первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В повестку дня внеочередного заседания включены 10 проектов постановлений. В частности, будут рассмотрены вопросы отмены результатов голосования за законопроекты о судоустройстве и статусе судей, о реформе "Укроборонпрома" и деятельности Высшего совета правосудия.