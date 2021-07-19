В Британии 60% госпитализированных с COVID получили две прививки

Главный научный советник правительства Великобритании сэр Патрик Валланс заявил, что в Британии растет количество госпитализированных с COVID людей, сообщает РБК-Украина.

При этом из них 60% получили две дозы вакцины от коронавируса.

"Если говорить о количестве людей в больницах, получивших двойную вакцинацию, то мы знаем, что это около 60% людей, поступающих в больницу с COVID" , - заявил он.

При этом Валланс добавил, что это происходит потому, что все больше и больше людей делают прививки, а вакцины не являются на 100% эффективными.