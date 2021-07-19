Под Одессой загорелся пассажирский автобус

В Одесской области, недалеко от села Троицкого Подольского района, на трассе Одесса - Киев загорелся автобус с пассажирами, сообщает Новости-N.

Возгорание началось в моторном отсеке. Дым сразу охватил весь салон

"Открытый огонь по ﻿ тушили в моторном отсеке, но задымился весь салон", - сообщили очевидцы.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Отмечается, что пассажирам пришлось остаться на дороге в ожидании другого транспорта.

По поводу пожара в ГСЧС сообщений не поступало.