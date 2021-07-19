Штурм Капитолия: суд дал первый реальный срок

Американский суд приговорил к тюремному заключению жителя Флориды Пола Ходжкинса, который участвовал в штурме Капитолия в январе 2021 года. Это первый реальный тюремный срок в уголовных делах против участников беспорядков, сообщает Деловая столица.

Так, в июне Ходжкинс признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса США. В частности, он согласился, что его действия повлияли на утверждение результатов президентских выборов, которое прервали именно из-за штурма Капитолия сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа.

Ходжкинс признал, что впадал в эйфорию, когда приближался к Капитолию, а затем последовал за толпой непосредственно в здание Конгресса.

"Если бы я знал, что протест обострится, я бы никогда не пошел дальше тротуара Пенсильвания-авеню. Это было глупое решение с моей стороны" , — сказал Ходжкинс во время заседания суда.

Прокуратура хотела, чтобы Ходжкинс получил 18 месяцев заключения. Она настаивала, что обвиняемый, " как и каждый из бунтарей, сделал свой вклад в коллективную угрозу демократии ".

Зато адвокат Патрик Н. Ледук просил помиловать Ходжкинса и не давать ему реальный тюремный срок. Он настаивал, что достаточным наказанием для мужчины будет позор, который он будет чувствовать всю оставшуюся жизнь.

Также Ледук отметил, что действия Ходжкинса во время штурма Капитолия не слишком отличались от действий Анны Морган-Ллойд, которой в конце апреля дали три года условного заключения.

В конце концов судья Рэндольф Мосс хоть и осудил действия Ходжкинса, но отметил, что тот заслуживает небольшой снисхождения, поскольку быстро признал себя виновным и не был причастен к насилию. Мужчину приговорили к 8 месяцам заключения.