В Украине начались совместные военные учения "Три меча"

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного, что во Львовской области, 19 июля начались многонациональные тактические учения "Три меча - 2021", сообщает Страна.ua.

Как передает в Фейсбуке пресс-служба генштаба Вооруженных сил Украины в учениях примут участие более 1200 военнослужащих, 200 боевых машин из четырех стран-участниц: Литвы, Польши, Украины и США. Украину представляет подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель начальника штаба Вооруженных сил Польши трехзвездочный генерал Ян Сливка, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, командир литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского полковник Дмитрий Братишко и другие высокопоставленные гости.

В своем выступлении Мойсюк заявил, что учения подтверждают крепкую дружбу, взаимное доверие и уважение стран, а также их общее стремление противостоять агрессивной политике РФ.

"Впервые штаб многонациональной бригады будет руководить аффилированными подразделениями в учебно-боевых условиях. Это еще один шаг к повышению нашей совместимости, к улучшению уровня обученности и готовности к совместным действиям" , - сказал военный.

Лозунгом мероприятия стала фраза: "Три нации - единая цель". В ходе учений, которые продлятся до 30 июля, пройдут тренировки, направленные на отработку совместных задач по обороне территории от внешнего агрессора.

"Три меча - 2021" начнутся с планирования штабом активного привлечения подразделений к отработке ситуационных учебных упражнений по тактике, технике и процедурам.

Эти учения впервые проводятся в Украине. Они являются продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной.