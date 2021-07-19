Смертность украинцев увеличилась на четверть - Госстат

В Украине с января по май 2021 года выросла смертность населения. Она превысила уровень 2020 года на 25%, сообщает Корреспондент.

Как передает Государственная служба статистики, с начала года в стране скончалось 299 964 человек. Это на 59 997 смертей больше, чем за первые пять месяцев 2020 года. Тогда умерло 239 967 человек.

С начала 2021 года в Украине на свет появилось 109 626 человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период родилось 115 968 человек. Миграционный прирост в 2021 году составил 10 223 человека (в 2020 году - 7 341).

Как отметили в Госстатте, на 1 мая 2021 года в Украине проживает 41 408 239 человек. С начала 2021 года население уменьшилось на 180 115 человек.