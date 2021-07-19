В Энергодаре газонокосильщика подстрелили из-за шума

В Энергодаре Запорожской области местный житель устроил стрельбу из-за шума газонокосилки.

По информации Телеграм-канала ХЗП﻿, Житель одного из домов в Энергодаре решил отомстить мужчине с газонокосилкой за шум, выстрелив из Флобера сначала в орудие труда, а после в голову работнику.

Отмечается, что мужчине мешал шум от газонокосилки. Он в ярости подбежал к газонокосильщику и открыл огонь из травматического пистолета.

Сначала хулиган попал в газонокосилку, а во второй раз он попал в голову работнику. Выстрел в голову не сильно впечатлил газонокосильщика, коммунальщик догнал стрелка и "вырубил" его кулаком в челюсть.