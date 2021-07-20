В Китае миллиардеров вынуждают тратиться на благотворительность

Китайские IT-миллиардеры стали больше тратить на благотворительность. Как пишет Bloomberg, из-за повышенного контроля Пекина они вынуждены жертвовать целые состояния в акциях компаний и отказываться от части собственных средств, сообщает Лента.Ру.

К примеру, в июле сооснователь и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь передал акции производителя смартфонов на 2,2 миллиарда долларов двум благотворительным фондам – об этом сказано в документах Гонконгской фондовой биржи. А месяцем ранее владельцу сервиса доставки еды Meituan Ван Сину пришлось пожертвовать 2,3 миллиарда долларов в ценных бумагах компании собственному благотворительному фонду – из-за расследования китайской антимонопольной службы, которая увидела в опубликованном в соцсети миллиардера классическом стихотворении завуалированную критику правительства Китая.

Также в июне основатель компании ByteDance (ей принадлежит TikTok) Чжан Имин пожертвовал из 77 миллионов долларов своего состояния в образовательный фонд в родном городе, а в апреле владелец Tencent Пони Ма выделил 7,7 миллиарда долларов из денег компании на решение социальных проблем и борьбу с нищетой в сельской местности.

Заняться благотворительностью богатейших людей Китая вынудило усиление репрессивных мер в адрес технологических компаний. Оно началось в ноябре, когда финансовая компания Ant Group миллиардера Джека Ма из-за антимонопольных расследований была вынуждена отказаться от IPO.

В начале июля Пекин сообщил, что ужесточит контроль над финансовыми компаниями и интернет-платформами, акции которых торгуются на зарубежных биржах – властей беспокоит безопасность передачи данных в другие страны. Специалисты считают, что в связи с этим многие технические гиганты Китая откажутся от ранее привлекательного источника финансирования – размещения на американских биржах. Недавно с расследованиями правительства, которые привели к падению акций, столкнулись вышедшие на IPO в США агрегатор такси Didi и разработчик приложения для поиска работы Boss Zhipin.