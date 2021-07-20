Новинского добавили в базу "Миротворца"

Новинского добавили в базу "Миротворца"

Народного депутата Вадима Новинского занесли в черный список сайта Миротворца как «агента влияния Русской православной церкви (РПЦ) в Украине».

Сайт обвинил Новинского в «руководстве и финансировании деятельности, направленной на разжигание межконфессиональной розни».

«Новинский обвиняется в распространении кремлевской пропаганды в виде т. н. „русского мира“ от имени РПЦ в Украине. Кроме того, он является противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора», — говорится в сообщении на Миротворце.
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