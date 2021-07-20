Новинского добавили в базу "Миротворца"

Народного депутата Вадима Новинского занесли в черный список сайта Миротворца как «агента влияния Русской православной церкви (РПЦ) в Украине».

Сайт обвинил Новинского в «руководстве и финансировании деятельности, направленной на разжигание межконфессиональной розни».