Новинского добавили в базу "Миротворца"
Народного депутата Вадима Новинского занесли в черный список сайта Миротворца как «агента влияния Русской православной церкви (РПЦ) в Украине».
Сайт обвинил Новинского в «руководстве и финансировании деятельности, направленной на разжигание межконфессиональной розни».
«Новинский обвиняется в распространении кремлевской пропаганды в виде т. н. „русского мира“ от имени РПЦ в Украине. Кроме того, он является противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора», — говорится в сообщении на Миротворце.