Полнолуние 24 июля: как достичь успеха в этот период

Полнолуние в Водолее наступает 24 июля в 05:37 по киевскому времени. ﻿Это полнолуние имеет огромное влияние на будущее, оно является одним из четырех ключевых полнолуний года, т.е. это те, которые происходят в фиксированных знаках Зодиака (В Тельце, Льве, Скорпионе и Водолее), сообщает УНИАН.

Полнолуние в Водолее бывает 1 раз в год, помогает людям избавиться от внутренних блоков, противоречий и обрести свободу.

Дни вблизи Полнолуния – это время максимальной психической активности человека. Для духовных дел - время максимально благоприятно - оно способствует осознанию глубинной сути вещей. В Полнолуние жизненно важно держать баланс и сохранять равновесие.

Полнолуние 24 июля требует определенной реорганизации поведения, внесения небольших изменений, приводящих к серьезным последствиям. Если это удается, то человек получает новый стимул для развития своих способностей. Преодолевая все трудности через изменения в своем сознании, личность приходит к судьбоносным переменам в жизни.

Ближайшие две недели после полнолуния, мы будем под влиянием энергии знака Водолей, поэтому, что притянуть гармонию в свою жизнь, будьте оригинальны, проявляйте свою индивидуальность, общайтесь, встречайтесь с друзьями и единомышленниками. И, конечно же, получайте новые знания, осваивайте Интернет-пространство, проявляйте активность в социальных сетях.

Луна характеризует основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции, которые в день полнолуния значительно усиливаются. Это символ Души - ближайшее к Земле небесное тело. Каждый человек смены фаз Луны ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Тот факт, что сама Луна не излучает, а светит лишь отраженным Светом, акцентирует соответствие Луны с темной стороной - где нет Осознанности, но есть Под-Сознание.

Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после Новолуния, достигают максимального развития. В Полнолуние эту энергию необходимо реализовать в физических действиях, направить в русло созидания, иначе нереализованный потенциал может проявиться негативно в виде обид, капризов, критики, претензий.

Полнолуние в Водолее объединяет людей, очищает ментальную сферу. Однако, дает беспричинные резкие смены настроения, партнеры могут вести себя непредсказуемо по отношению друг к другу. Знак Водолея характеризует непрерывные изменения и инновации, управляет общением и взаимодействием людей в группах.

Старайтесь не затрагивать политические и финансовые темы в это полнолуние, иначе конфликты неизбежны. Полнолуния 24 июля идеально подходит для планирования чего-то нового, построения планов на будущее, но начинать лучше в новолуние 8 августа или ближайшую неделю после него.

Управитель Полнолуния 24 июля – Уран, планета находится в Тельце, где имеет статус падения. Решение финансовых вопросов лучше не планировать и отложить на несколько дней. Могут происходить ситуации, которые заставляют что-то менять в своей жизни, обновляться, хотя поначалу все воспринимается очень напряженно. Младший управитель Полнолуния в Водолее – Сатурн, в статусе управления, хотя и в напряжении с Ураном. Полнолуние 24 июля способно оказать решающее влияние на судьбу. В прошлом остается устаревшее, неспособное развиваться, освобождая место для нового и перспективного.

Полнолуние 24 июля входит в сильные конфигурации аспектов – Повозка и Перст Судьбы. Эти конфигурации дают постоянное желание развивать способности, умение находить легкий выход из сложных ситуаций. Учит взаимодействовать с другими людьми и участвовать в групповой, партнерской работе, активно проявляя собственные инициативы и таланты.

Конфигурация аспектов Перст Судьбы, в которую входит Солнце, способствует большим внутренним изменениям. Если изменений не происходит, человека ожидает возврат прошлой ситуации, которая часто неприятна.

Для многих Полнолуние 24 июля 2021 окажется поворотной точкой на жизненном пути. Чтобы конструктивно использовать потенциал Полнолуния в Водолее, необходимо, чтобы человек по собственной инициативе начал действовать. Возможно, сначала ситуация будет выглядеть не очень привлекательной. Но если вас что-то не устраивает в жизни, и вы предпримете определенные шаги, то сможете изменить жизнь и добиться успеха, превосходящего все ожидания.