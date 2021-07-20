В Украине из-за непогоды 75 населенных пунктов остались без света
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 75 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 7:00 20 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 38, Сумская - 27 Черниговская - 6 и Житомирская - 4)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.