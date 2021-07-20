Киев готовится к новой волне коронавируса: чего ждать

В Киеве начали готовиться к новой волне коронавирусной болезни. Городская власть отчиталась, что уже занимается вопросом введения электронных пропусков в общественный транспорт и готовится увеличивать количество коек в больницах, сообщает Обозреватель.

Ориентировочно, рост заболеваемости начнется в конце августа, так что у власти есть всего месяц для подготовки к новой волне коронавируса.

Новой волны коронавируса не избежать

В столице 18 июля зафиксировали 83 новых случая коронавируса, это наибольший показатель в Украине. В последние недели статистика все же чуть хуже, чем, к примеру, в июне. К тому же сейчас нестабильная ситуация в мире – распространяется новый опасный штамм Дельта, который также обнаружен в Киеве и других регионах Украины.

Врачи и эксперты в один голос заявляют: новая волна коронавируса неизбежна. Здесь есть несколько факторов, главный – сезонные миграции людей. Тысячи людей вернутся из отпусков, курортов и будут общаться с коллегами, знакомыми. Следовательно, вероятность заражения очень высока.

Председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская заметила, что несмотря на существенное снижение количества заболеваемости COVID-19, которое наблюдалось в мае-июле, говорить о том, что пандемия прекратилась, не стоит.

"Надо четко осознавать – пандемия не закончилась! В начале сентября нас ожидает новый рост заболеваемости коронавирусом. Основные факторы это – сезонные миграции людей и характерное для осени возрастание заболеваемости на сезонные респираторные заболевания. Поэтому надо готовиться уже сейчас. Серьезную опасность представляет новый штамм Дельта, который уже зафиксирован в Украине" , – рассказала Мухарская.

В то же время она подчеркнула, что если новая волна будет протекать как и предыдущая, то врачи смогут противостоять распространению болезни. Однако неизвестно, как будет разворачиваться ситуация, если город накроют новые штаммы опасного вируса.

Как готовятся в Киеве?

В Киевской городской государственной администрации уже заявили, что готовятся к возможному обострению ситуации с распространением коронавирусной болезни. Уже разработан ряд мер, направленных на минимизацию негативных последствий от увеличения уровня заболеваемости.

Места в больницах. Учитывая возможное возрастание количества больных, в городе планируют выделить больше койко-мест в столичных больницах для пациентов с коронавирусом или с подозрением на эту болезнь.

"Руководители больниц, включенных ко второй волне госпитальных баз принятия больных COVID-19, должны подготовить медицинские учреждения для больных. В частности, обеспечить подключение коек к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты" , – рассказали в пресс-службе КГГА.

Транспортные ограничения. В случае обострения ситуации городские власти направят обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры всех форм собственности относительно направлению в КГГА списков работников, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленных карантина.

Стоит заметить, что при резком увеличении количества заболеваний и госпитализаций в городе планируют ввести электронные пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только горожане, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

"Поступало немало жалоб, что пропуска подделывают или продают. Мы постоянно следили за ситуацией и решили, что такой вариант оптимален" , – рассказали источники в КГГА.

Как идет вакцинация?

Именно в Киеве наибольшее количество вакцинированных граждан против COVID-19 в Украине – 597 890 прививок (20,15% от всего населения города. – Ред.). Первую дозу вакцины уже получили 399 333 человека, а вторую – 198 557.

В частности, за последнюю неделю вакцинировано 113 160 человек.

Кроме того, по словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, город работает над тем, чтобы к началу учебного года вакцинировать максимальное количество работников учебных заведений и защитить их от тяжелого течения болезни.