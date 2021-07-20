Победительница "Холостяка 8" вышла замуж

Победительница восьмого сезона романтического шоу "Холостяк" Иванна Гончарук вышла замуж, сообщает УНИАН.

Как повелось, избранником Иванны стал не ее герой шоу Рожден Ануси, а Павел Забокрицкий, с которым девушка познакомилась в Турции. Их свадьба состоялась в Грузии, в городке Сигнаги. Видео с церемонии девушка опубликовала в своем Instagram.

фото Instagram Иванна Гончарук

Из "сторис" девушки в соцсети следует, что вместе с возлюбленными на церемонии также присутствовали их близкие друзья.