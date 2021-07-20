Доля промышленного молока в Украине увеличилась до 32%

Общее производство молока в Украине за первое полугодие 2021 г. сократилось на 5,6%, или 255 тыс. т, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — до 4,318 млн т, сообщает AgroPortal.

Об этом заявила аналитик Ассоциации производителей молока Яна Линецкая.

Прирост производства молока был отмечен лишь на Тернопольщине (+1,4%; 212,5 тыс. т) и Хмельнитчине (+1,2%; 321,5 тыс. т).

В то же время промышленными фермами было произведено 1,383 млн т молока, что соответствовало показателям предыдущего года. Тернопольская область и здесь показала самый большой скачок — +13%, 58,1 тыс. т. Также, нарастили объемы хозяйства Херсонской (25,4 тыс. т; +9,5%) и Винницкой (112,2 тыс. т; +6%) областей.

Хозяйства населения за пять месяцев текущего года сократили производство на 7,8% — до 2,935 млн т. Ни одна из областей не показала прироста производства.

«В общем доли промышленного и приусадебного секторов в производстве молока за первое полугодие распределились как 32% и 68%. В прошлом году пропорция выглядела следующим образом: 30,4% и 69,6%», — говорится в сообщении.

Яна Линецкая отмечает, что сейчас отрасль находится в стадии пикового производства.