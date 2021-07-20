Пять лет без Шеремета: почему убийство журналиста до сих пор не раскрыто

20 июля 2016 Павла Шеремета взорвали в автомобиле в центре Киева. За пять лет расследования преступления заняло заметное место в политической жизни Украины и Беларуси. Впрочем, к установлению виновных до сих пор далеко, сообщает DW.

Убийство Павла Шеремета, безусловно, организовала команда высокопрофессиональных киллеров - это ли не основной аргумент украинской полиции, способен объяснить отсутствие прогресса в первые годы расследования. Обстоятельства преступление действительно указывают на подобный сценарий: за журналистом тщательно следили минимум несколько дней перед убийством, взрывчатка с дистанционным управлением была профессионально изготовленная из военной мины, ее устанавливали и взрывали разные люди с четко распределенными ролями в покушении.

Cуд затягивается

Полиция до сих пор утверждает, что разоблачила трех участников: музыкант и пиарщик сил спецназначения ВСУ Андрей Антоненко вместе с детским врачом и волонтеркой Юлией Кузьменко вроде заложили взрывчатку под авто, а военная медсестра Яна Дугар накануне проводила разведку в окружающих дворах.

Всех троих задержали только в декабре 2019 года. Начиная с сентября 2020-му их судят присяжные Шевченковского районного суда Киева по обвинению в умышленном убийстве опасным для окружающих способом. За это время суды успели выпустить подозреваемых из тюрьмы - последним в апреле под круглосуточный домашний арест вышел Антоненко, которого следствие считало почти организатором преступления.

Полиция, очевидно, рассчитывала на сотрудничество задержанных со следствием, однако они и дальше твердят о своей непричастности. Группа адвокатов, защищающих Антоненка, Кузьменко и Дугар, уверяет: обвинение держится только на результатах экспертизы ходы, которая установила относительную схожесть между преступниками на видеозаписях камер наблюдения и подозреваемыми. Сравнение, которое провел по заказу полиции британский эксперт Иван Бирч, защитники считают сфальсифицированным.

Впрочем, кроме предоставленных экспертиз и доказательств, прокуратура просит суд заслушать еще и показания 263 свидетелей. По мнению защитника Антоненко Станислава Кулика, вызывание их всех растянет процесс на годы, тогда как уже 2022 года в присяжных заканчиваются полномочия. "И тогда нужно будет выбирать новых присяжных и начинать слушания заново", - констатирует адвокат.

Таинственные сообщники

Из материалов уголовного дела следует, что в покушении на Шеремета участвовали еще как минимум два человека. Так, роль непосредственной исполнительницы, которая сдетонировала взрывчатку с помощью мобильного телефона, полиция сначала отводила Юлии Кузьменко.

Однако через несколько месяцев следствие изменило мнение - слишком уж не похожей оказалась врач на женщину в парике и темных очках, которую зафиксировали камеры наблюдения. При этом полиция и МВД не раз жаловались, что не смогли собрать все записи - видео с частной камеры, направленной прямо на заброшенный дом, где пряталась килерка, будто "с концами" изъяли сотрудники СБУ. Сама женщина после взрыва торопливо вышла из дома и исчезла из-под камер наблюдения на станции метро "Университет".

Вскоре после убийства следствие, ища килерку, ходатайствовало перед судом о доступе к данным 41 мобильного телефона - все они принадлежали женщинам, связанными с добровольческим движением. Но очевидно, поиски в этом направлении не дали результатов.

В своих первых показаниях полиции гражданская жена Шеремета Алена Притула, которая на тот момент была владелицей издание "Украинская правда", вспоминала о еще одном человеке: коротко подстриженныом мужчине, который следил за ними с Шереметом за рулем красного Daewoo Lanos 18 июля. Из материалов уголовного дела следует, что полиции не удалось найти даже машину, которая следовала за журналистами почти весь вечер.

Пара не впервые замечала слежения: еще осенью 2015-го Притула и Шеремет писали о подозрительных автомобили, которые караулили во дворе возле их дома. Тогдашний советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко тогда признал: полицейская "наружка" действительно работает, но собирает информацию о подпольном казино неподалеку.

Через год после убийства Павла Шеремета выяснилось, что непосредственно в ночь закладки взрывчатки за двором следил и бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко - его авто заметили журналисты "Слидство.инфо", изучая записи с камер. Полиция допросила Устименко уже после выхода журналистского расследования: тот утверждал, что следил в частной делу несовершеннолетними, которые были неподалеку в одном из заведений.

Белорусский след

Украинское следствие до сих пор далеко от конкретного ответа не только на вопрос о заказчиков, но и о причинах убийства Павла Шеремета. В уголовном деле против Антоненко, Кузьменко и Дугар отмечается: установлена группа лиц, действуя по личным мотивам, решила создать в Украине резонансное событие, которое вызовет многочисленные акции протеста.

У Павла Шеремета было немало влиятельных и опасных знакомых, но не так много откровенных врагов. Среди таких, безусловно, были белорусские власти: журналиста лишили белорусского гражданства в 2010 году, покинул родину он еще раньше - в конце 1990-х. Но журналист до последнего оставался последовательным противником режима Александра Лукашенко: снял фильм "Дикая охота" о политических убийствах в Беларуси, был соавтором книги "Случайный президент", вместе с коллегами создал оппозиционное издание "Белорусский партизан".

В начале этого года бывший сотрудник белорусского антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар обнародовал аудиозапись, якобы сделанный в кабинете екс-главы белорусского КГБ Вадима Зайцева за четыре года до убийства Шеремета. На нем Зайцев вроде отдает приказ подорвать журналиста, "так, чтобы не собрали ни рук, ни ног».

Украинская полиция получила оригиналы записей от Макара, а его самого допросила в феврале. С тех пор полицейские проверяют записи, утверждая, что версия о "белорусском следе" не противоречит текущей версии обвинения. В июне 2021 заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе рассказывал журналистам, что экспертиза записей продолжается, а для их проверки следствие обратилась за помощью к правоохранителям Беларуси, России, Литвы и США. Старший следователь Василий Бирко, который продолжает вести дело Шеремета, отказался рассказывать о результатах этих проверок.

Политическое измерение дела Шеремета

В декабре 2019 года после задержания Антоненко, Кузьменко и Дугар МВД и Нацполиция устроили пресс-конференцию, где заявили о раскрытии преступления. Участие президента Владимира Зеленского в мероприятии, на котором подозреваемых еще до решения суда называли "убийцами", добавила делу беспрецедентное политическое давление.

Владимир Зеленский в дальнейших публичных выступлениях несколько раз ставил карьеру министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в зависимость от результатов расследования. А за последний год едва не угрожал чиновнику увольнением, в случае если суд оправдает обвиняемых. Аваков решение суда не дождался и ушел в отставку добровольно, не объясняя причин.

С другой стороны, общественное движение в защиту Антоненко, Дугар и Кузьменко приобрел политическую окраску. Его члены выступали как против министра Авакова, так и против президента Зеленского. Кузьменко даже баллотировалась в Верховную Раду от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" во время довыборов в Донбассе.

Зато новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский еще до своего избрания поспешил дистанцироваться от этого уголовного дела.