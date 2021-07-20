В Украине начнется пятый этап вакцинации

В Украине с 21 июля начнется пятый этап вакцинации от коронавируса, все желающие смогут сделать прививки. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Вести.

Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.