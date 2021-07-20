В Украине начнется пятый этап вакцинации
В Украине с 21 июля начнется пятый этап вакцинации от коронавируса, все желающие смогут сделать прививки. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Вести.
Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.
"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал он.