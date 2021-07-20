В Минздраве сообщили, что вакцинальные центры откроют в каждом райцентре
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что центры вакцинации от COVІD-19 откроют в каждом районном центре страны, сообщает Интерфакс-Украина.
"Поручено открыть вакцинальные центры в каждом районном центре", - сказал он.
Ляшко напомнил, что в настоящее время в инфраструктуру кампании вакцинации от COVІD-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальных центров, работают 800 мобильных вакцинальных бригад.
"Мы должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом "Дельта", - сказал он.