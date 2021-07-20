Медведчук прибыл в апелляционный суд
Лидер партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прибыл в Киевский апелляционный суд. Возле суда уже собралась массовая группа поддержки политика.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Отметим, что сегодня в суде должны рассмотреть апелляцию его защиты на решение Печерского райсуда, согласно которому политик сейчас находится под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.
Виктор Медведчук сообщил журналистам, что избранная мера пресечения является незаконной, поскольку нет никаких доказательств его вины.