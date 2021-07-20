Никита Добрынин очаровал сеть новым фото с маленьким сыном

Новоиспеченный папа, ведущий Никита Добрынин опубликовал очень трогательное фото с сыном Львом. Мужчина с малышом сладко спали, сообщает 24 Канал.

Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова до сих пор не могут поверить в то, что стали родителями. Они наслаждаются каждым мгновением, которое проводят с малышом и привыкают к новому статусу.

Ведущий обнародовал фото, где предстал перед камерой, лежа на полу в гостиной собственного загородного дома. Никита был одет в белую футболку с черной надписью. Маленький Лев сладко спал рядом с папочкой в коконе для новорожденных.