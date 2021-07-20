Польша может перепродать до 4 млн доз вакцин Украине и Балканам

Польское правительство на следующей неделе может перепродать до 4 миллионов доз вакцин против коронавируса Украине и балканским странам, сообщает Европейская правда.

Польша заказала 100 млн доз вакцин, однако темпы прививок резко замедлились.

Польша хочет продать препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации. Однако страна не собирается продавать однодозовую вакцину Johnson&Johnson. Она наиболее проста в использовании и имеет самый длинный срок хранения.

Польша хочет продать как препараты AstraZeneca, так и вакцины Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали страны.

"В настоящее время у нас на складе - примерно 5 млн доз вакцин. Для нас самое главное - это вакцинировать общество, но мы можем продать до 4 млн доз, учитывая ближайшие поставки вакцин в Польшу" , - говорит руководитель Агентства стратегических запасов Польши Михал Кучмеровский.

О готовности покупать вакцины сообщили 26 стран, спрос есть на 40 млн доз.

В то же время Польша не будет зарабатывать деньги на продаже препаратов, поскольку это запрещено соглашением Европейской комиссии, которая вела переговоры о поставке в страны ЕС.

Поэтому Польша будет перепродавать вакцины по цене, которую заплатила. В некоторых случаях вакцины будут предоставляться бесплатно.

В Польше с конца декабря, когда началась вакцинация против COVID-19 было проведено более 32,8 миллиона прививок. Более 16,3 миллиона человек полностью вакцинированы.