В Украине один официально работающий содержит двух неработающих

Теневой фонд оплаты труда в Украине оценивается почти в 500 млрд грн в год.﻿ Об этом во время всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, сообщает УНИАН.

"Теневой фонд оплаты труда оценивается почти в полтриллиона гривен в год. Это средства, за счет которых мы можем развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты" , - сказал он.

Также он добавил, что в Украине один официально работающий фактически содержит двух неработающих.

"В прошлом году, по данным реестра физических лиц-налогоплательщиков, 11,3 миллиона граждан Украины получали официально заработную плату, почти 11 миллионов не получали ровным счетом никакого дохода. Плюс, имеем более 11 миллионов пенсионеров, размер пенсии которых зависит от легально работающих граждан. То есть, имеем за счет одного постоянно работающего содержание двух неработающих" , - сказал он.

По словам Любченко, сегодня от 2 до 3 миллионов украинцев работает за рубежом. Для их возврата нужно применить инструмент общественного диалога, чтобы создать баланс интересов гражданина, государства и бизнеса.

Безработица в Украине

Уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте от 15 до 70 лет в первом квартале 2021 года, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, вырос на 0,4 п. п. - до 10,5% с 10,1%, количество безработных составило 1,8 млн человек.