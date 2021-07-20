Ляшко объяснил, как правильно использовать вакцину Moderna

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с сегодняшнего дня медработники начинают прививать украинцев вакциной Moderna и отметил, что один флакон препарата рассчитан на 15 доз.﻿ Об этом он заявил во время брифинга, сообщает УНИАН.

Ляшко обратился к медицинским работникам, которые с сегодняшнего дня начинают прививать украинцев вакциной Moderna.

"Она поставляется во флаконах, которые в соответствии с инструкцией производителя рассчитаны на 13-15 доз" , - заявил он.

В то же время, министр отметил, что на упаковке написано, что во флаконе есть 15 доз.

"Украина обеспечила качественные эффективные шприцы, которые позволяют из флакона набирать 15 доз. Поэтому прошу всех медицинских работников эффективно использовать данную вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона, это проверено. Это позволит нам защитить как можно больше украинцев" , - подчеркнул он.

Вакцина Moderna в Украине

18 июля Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna. Препарат предоставлен правительством США через глобальную инициативу COVAX. Вакцина из этой поставки предназначена для организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после полного курса прививки Moderna можно будет получить международный сертификат. Полный курс предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.