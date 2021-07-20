В Польше зафиксировали водяные смерчи на Балтийском море

В понедельник в Польше в нескольких прибрежных населенных пунктах можно было наблюдать редкое явление – водяные смерчи на Балтийском море, сообщает Европейская правда.

Необычное явление видели туристы, отдыхавшие в Юрате, Ястарне, в районе Владиславова, Халупы, Карвии и Лебы. Некоторые пугались и убегали с пляжа.

Polscy Łowcy Burz, ассоциация, которая занимается прогнозированием и предупреждением об опасных природных явлений, сообщила в социальных сетях, что в польской части Балтийского моря сформировалось не менее восьми таких смерчей.

"Неоднократно можно было наблюдать два таких явления одновременно", - заявили в ассоциации.

Водяной смерч - это воронкообразный вихрь, возникающий над поверхностью воды: океаном, морем или большим озером. По своему механизму образования водные смерчи напоминают слабые торнадо.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics