В Польше зафиксировали водяные смерчи на Балтийском море
В понедельник в Польше в нескольких прибрежных населенных пунктах можно было наблюдать редкое явление – водяные смерчи на Балтийском море, сообщает Европейская правда.
Необычное явление видели туристы, отдыхавшие в Юрате, Ястарне, в районе Владиславова, Халупы, Карвии и Лебы. Некоторые пугались и убегали с пляжа.
Polscy Łowcy Burz, ассоциация, которая занимается прогнозированием и предупреждением об опасных природных явлений, сообщила в социальных сетях, что в польской части Балтийского моря сформировалось не менее восьми таких смерчей.
"Неоднократно можно было наблюдать два таких явления одновременно", - заявили в ассоциации.
Водяной смерч - это воронкообразный вихрь, возникающий над поверхностью воды: океаном, морем или большим озером. По своему механизму образования водные смерчи напоминают слабые торнадо.