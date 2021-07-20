На президента Мали напали с ножом во время молитвы

На временного президента Мали Ассими Гоита во время молитвы в мечети в столице Бамако напали двое мужчин. Один из нападавших был вооружен ножом, сообщает Лента.Ру.

Гоита совершал молитву в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам. После покушения временного президента увели с места происшествия.

Полковник Ассими Гоита был назначен "президентом переходного периода" 31 мая, по решению Конституционного суда Мали. Это произошло после военного переворота, возглавленного Гоитой, в результате которого 25 мая были арестованы президент страны, премьер-министр и министр обороны временного правительства.