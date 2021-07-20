Инерция "дорогой нефти" закончилась: прогноз цен на бензин

В Украине никакого движения цен по бензину и ДТ до конца недели ожидать не стоит, ведь для заметного повышения нет никаких оснований, сообщает Сегодня.

Об этом рассказали аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

По словам Геннадия Рябцева, возможны небольшие корректировки вверх в отдельных региональных сетях, где стоимость ниже среднерыночной, но в опте на границе цены не только стабилизировались, но и намечается тренд на их снижение.

"Инерция "дорогой нефти" закончилась, то есть топливо из нефти по 75 и выше долларов за баррель уже продано, и теперь на зарубежный рынок поступает более дешевое горючее. Будет интересно, как отреагирует рынок, если новые рассчитанные Кабмином цены окажутся ниже предыдущих. Пока они были только выше, и трейдеры охотно следовали рекомендациям правительства" , – говорит Рябцев.

Игорь Егозаров также прогнозирует, что никакого движения цен по бензину и ДТ до конца недели ожидать не стоит.

В свою очередь Артем Куюн считает, что за неделю может быть подорожание еще на 30-40 коп./л, итого за две недели на гривну или почти на 7%.