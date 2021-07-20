Межбанк: уровень 27,20 пока держится

В первой половине торговой сессии вторника все сделки на межбанковском﻿ валютном рынке происходят в узком диапазоне 27,20-27,24 гривен.

Объем предложения валюты сегодня выше, чем в понедельник. Повторяется история недельной давности: в прошлый вторник торговля тоже уложилась в 4 копейки. Правда, цифры тогда были выше сегодняшних. Уровень 27,20 гривен пока не дает опуститься ниже.

Вслед за безналичным замер на месте и курс наличного доллара. В столичных обменных пунктах доллар сегодня продают в основном по 27,21-27,23 гривен, встречаются редкие предложения «американца» по 27,20 гривен.

Евро на FOREX после вчерашней попытки вырасти опять снижается. К обеду он опустился до отметки 1,1770 доллара. Наличный евро отреагировал на это снижением с утренних 32,10-32,12 до 32,06-32,07 гривен. В отличие от наличного доллара, который практически стоит на месте, у наличного евро прослеживается тенденция на удешевление.

Польский злотый наконец-то отреагировал на снижение цены евро и тоже подешевел: в столице появились предложения по 6,97 гривен.

Российский рубль, который накануне опустился до 74,80 рублей за доллар, снова растет. К обеду его цена достигла 74,40 рублей за доллар. А вот в Киеве наличный рубль, как мы и ожидали, сегодня подешевел до 3,64-3,65 гривен за 10 рублей.