Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира

Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира

Катарский авиаперезвочик Qatar Airways, летающий и в Украину, признан лучшей авиакомпанией 2021-го года, сообщает УНИАН.

Рейтинг был составлен известным сервисом AirlineRatings.com.

"Стремление поддерживать воздушные маршруты в мире открытыми во время пандемии COVID-19, инновационность, обновление продуктов и всемирно признанный уровень обслуживания на борту позволили Qatar Airways завоевать престижную награду AirlineRatings.com 2021 в номинации Airline Excellence Awards", - отметили авторы рейтинга.

В целом топ-20 лучших авиаперевозчиков выглядит так:

  1. Qatar Airways;
  2. Air New Zealand;
  3. Singapore Airlines;
  4. Qantas;
  5. Emirates;
  6. Cathay Pacific;
  7. Virgin Atlantic;
  8. United Airlines;
  9. EVA Air;
  10. British Airways;
  11. Lufthansa;
  12. ANA;
  13. Finnair;
  14. Japan Air Lines;
  15. KLM;
  16. Hawaiian Airlines;
  17. Alaska Airlines;
  18. Virgin Australia;
  19. Delta Air Lines;
  20. Etihad Airways.

Как отмечается, при составлении рейтинга учитывались показатели безопасности авиакомпаний, их приверженность инновациям для комфорта пассажиров и вовлеченность персонала. Кроме того, принимались во внимание и отзывы самих пассажиров.

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