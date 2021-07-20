Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира

Катарский авиаперезвочик Qatar Airways, летающий и в Украину, признан лучшей авиакомпанией 2021-го года, сообщает УНИАН.

Рейтинг был составлен известным сервисом AirlineRatings.com.

"Стремление поддерживать воздушные маршруты в мире открытыми во время пандемии COVID-19, инновационность, обновление продуктов и всемирно признанный уровень обслуживания на борту позволили Qatar Airways завоевать престижную награду AirlineRatings.com 2021 в номинации Airline Excellence Awards" , - отметили авторы рейтинга.

В целом топ-20 лучших авиаперевозчиков выглядит так:

Qatar Airways; Air New Zealand; Singapore Airlines; Qantas; Emirates; Cathay Pacific; Virgin Atlantic; United Airlines; EVA Air; British Airways; Lufthansa; ANA; Finnair; Japan Air Lines; KLM; Hawaiian Airlines; Alaska Airlines; Virgin Australia; Delta Air Lines; Etihad Airways.

Как отмечается, при составлении рейтинга учитывались показатели безопасности авиакомпаний, их приверженность инновациям для комфорта пассажиров и вовлеченность персонала. Кроме того, принимались во внимание и отзывы самих пассажиров.