Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира
Катарский авиаперезвочик Qatar Airways, летающий и в Украину, признан лучшей авиакомпанией 2021-го года, сообщает УНИАН.
Рейтинг был составлен известным сервисом AirlineRatings.com.
"Стремление поддерживать воздушные маршруты в мире открытыми во время пандемии COVID-19, инновационность, обновление продуктов и всемирно признанный уровень обслуживания на борту позволили Qatar Airways завоевать престижную награду AirlineRatings.com 2021 в номинации Airline Excellence Awards", - отметили авторы рейтинга.
В целом топ-20 лучших авиаперевозчиков выглядит так:
- Qatar Airways;
- Air New Zealand;
- Singapore Airlines;
- Qantas;
- Emirates;
- Cathay Pacific;
- Virgin Atlantic;
- United Airlines;
- EVA Air;
- British Airways;
- Lufthansa;
- ANA;
- Finnair;
- Japan Air Lines;
- KLM;
- Hawaiian Airlines;
- Alaska Airlines;
- Virgin Australia;
- Delta Air Lines;
- Etihad Airways.
Как отмечается, при составлении рейтинга учитывались показатели безопасности авиакомпаний, их приверженность инновациям для комфорта пассажиров и вовлеченность персонала. Кроме того, принимались во внимание и отзывы самих пассажиров.