5 вещей которые важно делать после тренировки

Первые часы после тренировки крайне важны для нашего восстановления и дальнейшего прогресса. И очень часто в этот период люди допускают ошибки, сообщает Прогресс.

Первая вещь, которую стоит сделать после тренировки – это растяжка. Причем очень часто люди делают растяжку перед тренировкой, что не совсем верно. Дело в том, что, когда мышца растягивается, она расслабляется и гораздо логичнее с этой точки зрения расслаблять мышцу после того, как она поработала, а не перед. И другое соображение, почему растяжку нужно делать после тренировки, а не перед – это, конечно же, профилактика травм, потому что если мы будем растягиваться на холодную, то вероятность травмы сильно возрастает.

А что помогает эффективному восстановлению и что необходимо делать после тренировки далее разберем в этом видео.