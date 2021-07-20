Рядом с резиденцией Путина под Москвой развернули тайное строительство

В России тайно строят загородный комплекс, стоимость которого может достигать 50 миллиардов рублей (672 миллиона долларов). Что интересно, ни одного из объектов, которые заняли 10 гектар земли, нет ни в одном госконтракте РФ. Об этом, ссылаясь на "МБХ медиа", сообщает УНИАН.

Летом 2020 года в Подмосковье, рядом с новоогаревской резиденцией Путина, появилось несколько больших зданий, среди которых, как говорят строители, — больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат. И все это, как уточняют охранники, "режимные объекты". Рядом, на реке Москве, у пристани Федеральной службы охраны, за несколько месяцев построили новый мост.

"Путин-мост"

Журналисты "МБХ медиа" собирали снимки тайной стройки и опрашивали всех, кто мог хоть что-то о ней знать, около года. За это время был построен мост, а рядом с ним начали появляться новые объекты. По данным издания, рядом с "Путин-мостом" может появиться терминал, стоянка для авто и даже вертолетная площадка.

"Путин-мост", который стоит минимум 200 миллионов рублей, получил такое название из-за того, что он выходит на берег Москвы-реки ровно между двумя холмами. На одном - действующая резиденция Путина "Ново-Огарево" и возведенный к 2019 году Дом приемов с гостиницей и спортивным залом. А на втором - странный и таинственный комплекс.

VIP-больница и гостевой комплекс

На втором холме, рядом с которым строители сутки напролет строили "Путин-мост", уже стоят несколько огромных зданий. Так, по данным издания, на территории земельного объекта, площадью 10 гектар, появился дорогой комплекс. Он включает в себя:

6-этажную VIP-больницу, площадью почти 17 тысяч квадратных метров;

2-этажный гостевой коттедж, площадью 4 тысячи квадратных метров;

4-этажный гостиничный комплекс, площадью почти 10 тысяч квадратных метров;

5-этажный спортивный комплекс, площадью 30 тысяч квадратных метров.

Масштабы поражают, однако куда больше удивят цены всех этих объектов, передает издание "МБХ медиа".

"Скромная" больница, которая представляет собой лечебно-оздоровительный комплекс, стоит порядка 3 с половиной миллиардов рублей. Здание будет оборудовано самой современной техникой, а планировка указывает на то, что пациенты в этой клинике будут очень непростые.

На спортивный комплекс, где будет ледовый каток и другие "прелести" богатой жизни, ушло порядка 6 миллиардов рублей, а гостиничный комплекс стоил 2 миллиарда. Гостевой коттедж оказался самым "бюджетным" - на него ушло 800 миллионов рублей.

Издание уточняет, что ни один из объектов на тайной стройке почти за миллиард долларов не внесен в список Росреестра, а на сайте госзакупок РФ нет упоминаний о "Путин-мосте" и других VIP-сооружениях.

Журналисты считают, что вся тайная стройка оплачивается из бюджета России, однако смогут ли "простые смертные" посещать комплекс - под большим вопросом. Предполагается, что комплекс не просто так строится рядом с резиденцией Путина. Вполне возможно, что президент РФ создает мини-город для себя и своих приближенных.

Ранее уже стало известно, что Навальный выпустил расследование о "дворце Путина", в котором есть амфитеатр, тоннель к морю и подземный каток. Эта постройка обошлась России в 100 миллиардов рублей.