Антирекорд посещаемости: в Раде зарегистрировались 99 нардепов

Во вторник, 20 июля, на внеочередное заседание Верховной Рады пришли всего 99 народных депутатов. Это рекордно низкая посещаемость в парламенте девятого созыва, сообщает Обозреватель.

Сегодня в сессионном зале отсутствует даже спикер Дмитрий Разумков, поэтому заседание проводит его заместитель Руслан Стефанчук.

"В зале зарегистрированы 99 народных депутатов. Внеочередное заседание Верховной рады Украины объявляю открытым" , — отметил он.

Дело в том, что заседание парламента при таком количестве нардепов может состояться. Однако принять какие-либо законы у политиков не получится – слишком маленькое количество голосов.