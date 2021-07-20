Антирекорд посещаемости: в Раде зарегистрировались 99 нардепов
Во вторник, 20 июля, на внеочередное заседание Верховной Рады пришли всего 99 народных депутатов. Это рекордно низкая посещаемость в парламенте девятого созыва, сообщает Обозреватель.
Сегодня в сессионном зале отсутствует даже спикер Дмитрий Разумков, поэтому заседание проводит его заместитель Руслан Стефанчук.
"В зале зарегистрированы 99 народных депутатов. Внеочередное заседание Верховной рады Украины объявляю открытым", — отметил он.
Дело в том, что заседание парламента при таком количестве нардепов может состояться. Однако принять какие-либо законы у политиков не получится – слишком маленькое количество голосов.
Отметим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также не пришел на заседание. Накануне он предупредил:
"Мы соберемся во вторник маленьким составом, поскольку там не нужно голосовать "за", а нужно провалить эти постановления".