Hubble после ремонта показал новые кадры галактик

Телескоп Hubble, после ремонта специалистами NASA сделал несколько черно-белых кадров для проверки исправности, сообщает РБК-Украина.

На фотографиях изображены галактики, которые расположены на расстоянии более чем за 297 млн мировых лет от Земли. Об этом пишет SPACE﻿.

На левом кадре изображен космический объект ARP-MADORE2115-273, который является системой двух взаимодействующих галактик.

На правом кадре изображена большая спиральная галактика ARP-MADORE0002-503, которая расположена более чем в 490 миллионах световых лет от Земли. Стоит отметить, что она также втрое больше Млечного Пути (галактика в которой расположена наша Солнечная система).