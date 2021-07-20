Нафтогаз даст населению скидку: кто сможет сэкономить

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что клиенты компании могут получить дополнительную скидку, если будут оплачивать счета до 15 числа, сообщает УНИАН.

Таким образом, получить дополнительную скидку 1% в следующем месяце можно, если оплатить счет до 15 числа в личном кабинете или через чат-бот компании.

В компании напомнили, что клиенты должны ежемесячно платить за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца.

По информации компании, цена тарифного плана "Фиксированный" в размере 7,96 грн за куб. м зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 включительно. На этот тарифный план автоматически были переведены все клиенты компании.

Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план у другой компании.

Клиенты, которые имеют льготы или субсидии, могут подключиться к тарифному плану "Фиксированный". Изменение тарифного плана не влияет на наличие или начисления льгот и субсидий.

При этом, согласно данным на сайте "Нафтогаза", потребители не смогут снова перейти на месячный тариф, так как его действие приостановлено. Как отметили в пресс-службе компании, тарифный план был приостановлен в связи с его непопулярностью и отсутствием заявок на подключение.