Олимпиаду-2020 могут отменить в "последнюю минуту"

Глава организационного комитета Токио-2020 не исключил отмену Олимпийских игр в последнюю минуту. Поскольку все больше спортсменов получают положительные тесты на COVID-19, а крупные спонсоры отказываются от планов посетить церемонию открытия в пятницу, сообщает РБК-Украина.

Тоширо Муто, отвечая на вопрос, может ли спортивное соревнование быть отменено, заявил, что он будет следить за количеством зараженных и при необходимости поддерживать связь с другими организаторами.