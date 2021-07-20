Козак: почти миллион украинцев стали гражданами РФ

Замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак рассказал, сколько украинцев за последнее время получили российские паспорта. По его словам, с 2016 по 2020 год почти миллион украинцев стали гражданами Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины" , - заявил Козак в интервью французскому изданию "Политик Интернасьональ".

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Россия раздала на оккупированном Донбассе более 600 000 паспортов. Москва также хочет привлечь новых "россиян" к выборам в Госдуму.