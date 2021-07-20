Стало известно, где в Киеве откроют новые ТРЦ

В ближайшие полтора года в Киеве планируют открыть 9 новых торговых центров на левом и правом берегу города, сообщает УНИАН.

Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании “Украинская торговая гильдия”(UTG).

В частности, в 2021 году планируется открытие ТЦ Хит Mall на проспекте Победы, Respublika Park на Кольцевой дороге, BalticSky в Подольском районе столицы, а также Olympic Park на левом берегу.

В 2021-2022 годах в Киеве откроются: ТЦ на Малышко в районе Дарницы, Novus возле Шулявки, ТЦ Ultramarket и ТЦ Лукьяновка в Шевченковском районе города.

Кроме того, до конца следующего года после реконструкции откроют ТЦ Метрополис на Оболони.

По данным UTG, общая аренда площадей новых торговых центров составит 267 тысяч кв. м.

Как отметил руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник, на сегодняшний день рынок торговой недвижимости Киева становится все более конкурентным, образуется профицит торговых площадей на фоне сдержанной покупательной способности.