Сбежал из СИЗО: в Одессе полиция ищет вора-рецидивиста

Полиция Одессы объявила о розыске вора-рецидивиста, который сбежал из СИЗО. В городе введена операция "Сирена", сообщает РБК-Украина.

"Отделом полиции №1 Одесского районного управления разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст 15 и ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса Украины, Кутафин Сергей Александрович, 1980 года рождения" , - отмечается в сообщении пресс-службы региональной полиции.

Мужчина сбежал из Одесского следственного изолятора. Среди личных примет отмечается:

рост 170-175 см;

худощавого телосложения;

темные, короткие волосы;

глаза карие;

на руках и теле имеются царапины;

был одет в синие джинсы, без обуви.

Сейчас в Одессе введена операция "Сирена". В случае, если вы владеете информацией о местонахождении вора-рецидивиста - обращайтесь по телефонам:

(048) 765-75-27;

102.

Фото: сбежавший из одесского СИЗО вор-рецидивист Сергей Кутафин (facebook.com/gunp.odessa)

Автор: Дмитрий Кузнецов

